Салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Коми: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска
Праздничные салюты на Новый год 2020 в Коми начнутся с 22 часов
Фейерверки можно будет увидеть в 30 населенных пунктах Коми
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Скоро в Коми начнут греметь праздничные новогодние фейерверки. Их можно будет увидеть в 30 населенных пунктах. Публикуем график, присланный пресс-службой ГУ МЧС по Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU