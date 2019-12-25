Салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Коми: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Скоро в Коми начнут греметь праздничные новогодние фейерверки. Их можно будет увидеть в 30 населенных пунктах. Публикуем график, присланный пресс-службой ГУ МЧС по Коми.

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