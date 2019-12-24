В Сыктывкаре освобождают место под строительство новой школы

Сегодня мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова пообщалась с журналистами после планерки на брифинге. Сити-менедежер рассказала, на какой стадии находится строительство новой школы на месте старого рынка в квадрате улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных Партизан.

— Место под возведение новой школы уже зарезервировано. Там есть 3-4 частных дома, собственникам квартир которых мы направили соглашения. Сегодня я читала заявление одного из собственников, который не хочет продавать жилье за предлагаемую нами цену. Мы понимаем, что хозяину жилья хочется больше. Если он не согласится, мы отправимся в суд. Собственник закажет альтернативную оценку жилья. После суд определит, по какой стоимости муниципалитет должен выкупить жилье. Остальные жители частных домов пока ответа не дали, у них на это есть полгода, — объяснила Наталья Хозяинова.

Напомним, что ещё одна школа в Октябрьском районе нужна, чтобы снизить нагрузку на школу № 4. Мэрия уже опубликовала план нового учебного заведения.

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