Обвиняемый в убийстве ухтинки Анастасии Щетининой не смог добиться отмены ареста в Верховном суде Коми

Сегодня в Верховном суде Коми прошло заседание, на котором Алексей Щетинин не смог добиться изменения меры пресечения. Он обвиняется в убийстве бывшей жены Анастасии Щетининой, тело которой нашли в чемодане в мае этого года.

С обвиняемым Верховный суд Коми общался с помощью видеоконференц-связи. Алексей Щетинин хотел, чтобы ему изменили меру пресечения с ареста на домашний арест или подписку о невыезде. Но аргументы о презумпции невиновности не убедили суд: ухтинец будет находиться под стражей до 8 апреля 2020 года.

Напомним, что Алексея Щетинина обвиняют в убийстве экс-супруги Анастасии Щетининой. Вместе с ним в деле фигурирует Марина Козлова, которая, как считает следствие, помогала ухтинцу скрыть улики. Дело второй пособницы Марины Козловой выделено в отдельное производство.

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