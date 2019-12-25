2019-12-25T13:19:48+03:00
Общество

Обвиняемый в убийстве ухтинки Анастасии Щетининой не смог добиться отмены ареста в Верховном суде Коми

Алексей Щетинин останется в СИЗО до апреля
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Тело ухтинки Анастасии Щетининой долго не могли найти, на поиски ушло почти шесть месяцев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Тело ухтинки Анастасии Щетининой долго не могли найти, на поиски ушло почти шесть месяцев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Сегодня в Верховном суде Коми прошло заседание, на котором Алексей Щетинин не смог добиться изменения меры пресечения. Он обвиняется в убийстве бывшей жены Анастасии Щетининой, тело которой нашли в чемодане в мае этого года.

С обвиняемым Верховный суд Коми общался с помощью видеоконференц-связи. Алексей Щетинин хотел, чтобы ему изменили меру пресечения с ареста на домашний арест или подписку о невыезде. Но аргументы о презумпции невиновности не убедили суд: ухтинец будет находиться под стражей до 8 апреля 2020 года.

Напомним, что Алексея Щетинина обвиняют в убийстве экс-супруги Анастасии Щетининой. Вместе с ним в деле фигурирует Марина Козлова, которая, как считает следствие, помогала ухтинцу скрыть улики. Дело второй пособницы Марины Козловой выделено в отдельное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности убийства ухтинки Марины Щетининой

Бывший муж и её возможный убийца цинично называл женщину «тушкой» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей