«Самое главное это слышать людей» - глава Коми высказался о Шиесе в прямом эфире «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» прошла первая в истории республики прямая линия с главой Коми Сергеем Гапликовым. Среди вопросов о музыкальных предпочтениях и хобби первого лица республики закрался вопрос о строительстве полигона на Шиесе. Губернатор ответил, что своей позиции по животрепещущему вопросу никогда не скрывал.

- Ну, тема волнующая, на самом деле, вы видите сколько у нас она… Хотя формально, соответствующий объект находится на территории другого субъекта Российской Федерации, он находится в его юрисдикции. Приняты решения, понятно, не нами, а правительством Архангельской области. Но тем не менее, для меня прежде меня, прежде всего, и я подчеркиваю, что сказал президент на прошедшей пресс-конференции, что самое главное это слышать людей, с ними общаться. Но, дополнительно хочу сказать, что для меня, во-первых, это законность, во-вторых, это экологическая безопасность и, в-третьих, это информационная открытость, - передает слова Сергея Гапликова «7x7». К слову, главе пришлось отвечать на вопрос о Шиесе дважды, так как первый эфир оборвался на пятой минуте.

Эфир шел не больше часа. Жители Коми активно задавали вопросы в комментариях к видео, где шел эфир. Их диапазон был необычайно широк — от внешнего вида Сергея Гапликова до размера выплат за рождение первенца в Коми.

К слову, запись в группе Республики Коми ее сразу же удалили. «Видеозапись прямого эфира с Сергеем Гапликовым будет доступна в ближайшее время», - написали на странице сообщества.

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