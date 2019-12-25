5 проверенных способов, как в Сыктывкаре встретить Новый год и сэкономить

Предновогодняя суета традиционно считается самым затратным временем года. В предвкушении праздника мы живем на широкую ногу, ведь хочется порадовать и себя, и близких, непременно выбрать самые лучшие угощения к столу, наряды и подарки. Но как же не потратить лишнего, когда ощущение приближающегося праздника так сладко кружит голову, а ноги сами несут в нарядный торговый центр за подарочками, блестящими платьицами и мишурой...

1 - планируем траты

Ничто не сокращает семейный бюджет так, как импульсивные покупки. Поэтому постарайтесь заранее спланировать, сколько вы готовы потратить. Отметьте максимальную сумму, с которой вы можете безболезненно расстаться, и ни в коем случае не превышайте этот лимит, даже если очень-очень хочется.

Особенно это актуально в связи с новогодними предложениями, которыми продавцы заманивают нас, обещая товар чуть ли не даром: «два по цене одного», «купи на тысячу рублей и получишь специальный презент». Зачастую такие предложения - лишь грамотно спланированная маркетинговая уловка, которая побуждает нас купить что-нибудь еще. В итоге вместо обещанной выгоды мы, наоборот, потратим еще больше денег на товар, который окажется не так уж и нужен.

2 - экономим на проезде

Начинаем экономить уже по пути в торговый центр - ездим в общественном транспорте со скидкой. В Сыктывкаре как раз действует акция при оплате проезда в автобусах бесконтактной банковской картой «Мир». Просто приложите карту к валидатору при входе в автобусы компании перевозчика «САТП № 1», и стоимость одной поездки спишется с вашего счета сразу со скидкой в 4 рубля. Акция реализуется платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и крупнейшим перевозчиком Сыктывкара «САТП № 1».

Кстати, жители и гости столицы Коми уже успели по достоинству оценить преимущества такой системы, ежедневно в общественном транспорте Сыктывкара совершается несколько тысяч оплат проезда именно бесконтактными национальными платежными картами, причем с начала года количество таких оплат выросло более чем в 16 раз.

- В Республике Коми все большую популярность приобретает оплата в одно касание. Жители Сыктывкара переходят на бесконтактную оплату, так как это удобно, технологично и выгодно, - говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

3 - составляем списки

Может, со стороны это кажется забавным, но попробуйте отправиться в магазин со списком нужных продуктов. Перед кассой сверьтесь со списком и, если в вашей корзине оказалось что-то, чего нет в списке, выньте это из корзины. Вы удивитесь, сколько всего ненужного чуть было не купили и как много в итоге удастся сэкономить.

То же самое касается и походов по магазинам за подарками. В предновогоднюю пору продавцы готовы идти на любые ухищрения, чтобы заставить вас потратить как можно больше денег: они украшают витрины, включают тематическую праздничную музыку, которая способствует импульсивным покупкам. Воспринимайте этот фактор как хорошую тренировку собственной силы воли! Будьте верны своему списку, и тогда ваши кровные денежки пойдут только на то, что вы действительно хотели подарить близким.

4 - соображаем «на троих»

Реально сэкономить можно, покупая товар оптом, - например, объединившись с друзьями или коллегами, которые хотят купить то же, что и вы. Как правило, такой принцип используют родители школьников и детсадовцев, покупая сладкие подарки. Так почему бы не распространить этот опыт и на другие подарки?

Этот же принцип отлично работает и при подготовке праздничного угощения. Договоритесь отмечать Новый год вместе с друзьями и разделите покупки по заранее составленному списку. Так праздник не только обойдется гораздо дешевле, но и получится веселее!

5 - развлекаемся бесплатно

В предновогодние дни различные увеселительные заведения наперебой приглашают гостей, предлагая «эксклюзивное» веселье, но на самом деле везде будет примерно одно и то же. Если вы непременно хотите перед праздником посетить дискотеку, то постарайтесь выбрать тот клуб, где вход бесплатный. Кстати, для дам на таких вечеринках часто предусмотрен бесплатный коктейль - вот вам еще один способ сэкономить.

Еще одна популярная статья расходов - это аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В семьях с детьми принято приглашать новогодних волшебников домой, но ведь роль Деда Мороза всегда может сыграть кто-то из родственников. Это не только позволит сэкономить приличную сумму, но и может стать доброй семейной традицией на долгие годы. А как здорово будет потом вспоминать эту веселую игру всем участникам торжества, когда повзрослевшие дети поймут, что новогодним волшебником был, скажем, родной дедушка.