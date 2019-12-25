Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Сыктывкаре: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Долгие январские выходные уже на подходе. Сыктывкарцам пора планировать свой отдых: вы же не хотите провести новогодние праздники в обнимку с диваном и телевизором? Предлагаем всей семьей отправиться кататься на тюбингах, ватрушках или санках: сами выбирайте, что по душе. Цены и места ищите в подборке от «КП-Коми».

ГДЕ: Лыжная база «Динамо» (прокат лыж) (Улица Лесопарковая, 9).

ЦЕНА: Там можно покататься на большом или маленьком тюбинге. Большой тюбинг на прокат — 150 рублей/час, маленький 120 рублей/час.

ЧАСЫ РАБОТЫ: В будни с 9 до 16 часов, в выходные с 9 до 17 часов. Справки по телефону 8(8212)31-10-83.

ГДЕ: База отдыха «Русски горки» (Тентюковская улица, 279/1).

ЦЕНА: Аренда тюбинга на 30 минут — 350 рублей, на час 500 рублей. Аренда малого тюбинга на 30 минут — 300 рублей, на час — 450 рублей. Тот, кто предъявит карту постоянного клиента, получит скиду в 50 рублей во всех случаях.

ЧАСЫ РАБОТЫ: База отдыхает с 10 до 22 часов, касса до 21 часа. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(8212)555-150.

ГДЕ: Развлекательный городок «Русские забавы», возле ТЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141).

ЦЕНА: Полчаса проката большого тюбинга будут стоить 200 рублей, час 350 рублей. Полчаса катания на детском тюбинге обойдутся в 180 рублей, час — 320 рублей. Владелец карты постоянного клиента получит небольшую скидку.

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 10 до 22 часов. Информацию можно получить по телефону 8(8212)55-14-94.

ГДЕ: Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (с. Выльгорт, Северная улица, 3а/1).

ЦЕНА: Прокат большого тюбинга в будни за один час 210 рублей, в выходные и праздничные дни 260 рублей. Прокат средней и малой ватрушки в будни один час — 170 рублей, в выходные и праздничные дни 210 рублей. В будни тюбинг выдается, если вы предварительно оставили заявку. С 1 по 10 января в комплексе будет действовать скидка в 50 процентов.

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 9 до 17 часов. Тюбинги выдают до 16 часов. Информацию можно узнать по телефону 8(82130)7-70-75.

ГДЕ: База отдыха «Зеленецкие Альпы» (д. Парчег, м. Парчег, стр. «Лыжная база»).

ЦЕНА: Использование ватрушки с подъемником 30 минут обойдется в 300 рублей. За первый час вы заплатите 500 рублей, за второй час 400 рублей, за третий час 300 рублей.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 30 декабря с 12 до 20 часов. 31 декабря выходной. 1 января — с 12 до 20 часов. 2-8 января — с 10 до 20 часов.

Телефоны для справок: 8(8212)36-59-95, 550-300, 550-400.

ГДЕ: Финно-угорский этнокультурный парк (Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Серд, 19/1).

ЦЕНА: Прокат ватрушки любых размеров обойдется в 250 рублей в час.

ЧАСЫ РАБОТЫ: Справки по телефону: 8(8212)77-73-02, 39-02-00.

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