«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой 176 социально значимых учреждений Республики Коми

«Ростелеком» завершил первый этап реализации проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в Республике Коми. Специалисты компании построили сети связи до 176 социально значимых объектов региона, расположенных в 30 населенных пунктах.

Возможность подключить скоростной интернет получили 43 фельдшерско-акушерских пункта, 82 школы и училища, 37 подразделений органов государственной власти, 28 пожарных частей и 9 подразделений Росгвардии. Для этого специалисты Коми филиала проложил около 50 километров волоконно-оптических линий связи и установили 176 узлов доступа в интернет. Работы велись в крайне сжатые сроки: с момента заключения контракта до сдачи объектов прошло всего три месяца.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

- До 2021 года “Ростелекому” предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет еще 500 социально значимых объектов региона. Для нашей республики – это важный проект, учитывая труднодоступность и удаленность многих сельских поселений. С установкой узла доступа в населенном пункте появляется возможность дальнейшего развития телекоммуникаций. Таким образом, современные цифровые сервисы и услуги станут доступны и в глубинке, что, безусловно, улучит качество жизни в целом.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Паспорт программы был утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

Ключевые цели национальной программы – увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.