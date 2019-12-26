2019-12-26T10:21:01+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой 176 социально значимых учреждений Республики Коми

Скоростной интернет получили школы, фельдшерско-акушерские пункты и пожарные части
Поделиться:
В Коми «Ростелеком» в короткие сроки подключил к скоростному интернету 82 школы и училища.В Коми «Ростелеком» в короткие сроки подключил к скоростному интернету 82 школы и училища.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

«Ростелеком» завершил первый этап реализации проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в Республике Коми. Специалисты компании построили сети связи до 176 социально значимых объектов региона, расположенных в 30 населенных пунктах.

Возможность подключить скоростной интернет получили 43 фельдшерско-акушерских пункта, 82 школы и училища, 37 подразделений органов государственной власти, 28 пожарных частей и 9 подразделений Росгвардии. Для этого специалисты Коми филиала проложил около 50 километров волоконно-оптических линий связи и установили 176 узлов доступа в интернет. Работы велись в крайне сжатые сроки: с момента заключения контракта до сдачи объектов прошло всего три месяца.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

- До 2021 года “Ростелекому” предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет еще 500 социально значимых объектов региона. Для нашей республики – это важный проект, учитывая труднодоступность и удаленность многих сельских поселений. С установкой узла доступа в населенном пункте появляется возможность дальнейшего развития телекоммуникаций. Таким образом, современные цифровые сервисы и услуги станут доступны и в глубинке, что, безусловно, улучит качество жизни в целом.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Паспорт программы был утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

Ключевые цели национальной программы – увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Новости 24
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей