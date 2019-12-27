ВИЧная тема в Коми: что говорит статистика

В 2018 году в Коми зарегистрировали 486 новых случаев заражения ВИЧ. Это в четыре раза больше, чем в 2009 году. Статистика рисует картину, которая отличается от стереотипов: заболевает не только легкомысленная молодежь, но в том числе люди состоявшиеся и пожилые жители Коми.

В Коми ВИЧ чаще регистрируют у мужчин, чем у женщин. Что касается возрастных категорий, то тут на первом месте по уровню заболеваемости находятся люди в возрасте от 21 до 40 лет. Среди этой возрастной группы число новых заражений выросло на 74,3 процента по сравнению с 2017 годом.

Показательно то, что быстрее всего ВИЧ распространяется в Ухте и в Сыктывкаре городах, в которых живет много студентов. В столице Коми новый случай заражения фиксируют каждые три дня, в городе нефтяников каждые семь дней.

- Почему выделяются именно эти два городских округа? Во-первых, Сыктывкар и Ухта - самые самодостаточные в экономическом отношении округа. Во-вторых, в этих городах концентрируется молодежь, - объясняет главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям Сергей Поган.

В прошлом году среди ВИЧ-инфицированных стало не только больше молодых людей 15-20 лет (рост по сравнению с 2017 годом на 6,7 процентов), но и зрелых. Состоявшиеся успешные люди будто переживают вторую молодость и пускаются во все тяжкие. Среди тех, кому старше 46 лет, заболеваемость ВИЧ выросла на 11 процентов. Те же, кому 41-45 лет, вообще демонстрируют пугающую тенденцию: уровень ВИЧ среди людей этого возраста вырос на 86,3 процента.

- Чем старше человек становится, тем больше у него половых партнеров. Традиционный институт семьи сейчас рушится. Распространены так называемые гражданские браки: пожил с одним, пожил с другим. Как итог - рост количества половых партнеров. С увеличением числа партнеров растет и риск заражения, - подчеркивает эпидемиолог, заведующая отделением клинической эпидемиологии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Михеева.

В республике новые случаи заражения ВИЧ чаще всего фиксируют у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Чаще всего вирус попадает в организм после незащищенного сексуального контакта. На втором месте — использование нестерильных инъекционных принадлежностей при приеме наркотиков.

Вопреки слухам, случаев заражения ВИЧ при нанесении татуировки, прокалывании отверстия для пирсинга или переливания крови в Коми никогда не регистрировали.

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