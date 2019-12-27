2019-12-27T14:40:32+03:00
Общество

ВИЧная тема в Коми: что говорит статистика

Типичный портрет ВИЧ-инфицированного в регионе – это мужчина от 20 до 40 лет
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Мужчины в Коми заболевают ВИЧ в результате незащищенных половых контактов. Так что перед весельем в клубе лучше перестрахуйтесь и прихватите с собой презервативыМужчины в Коми заболевают ВИЧ в результате незащищенных половых контактов. Так что перед весельем в клубе лучше перестрахуйтесь и прихватите с собой презервативыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году в Коми зарегистрировали 486 новых случаев заражения ВИЧ. Это в четыре раза больше, чем в 2009 году. Статистика рисует картину, которая отличается от стереотипов: заболевает не только легкомысленная молодежь, но в том числе люди состоявшиеся и пожилые жители Коми.

В Коми ВИЧ чаще регистрируют у мужчин, чем у женщин. Что касается возрастных категорий, то тут на первом месте по уровню заболеваемости находятся люди в возрасте от 21 до 40 лет. Среди этой возрастной группы число новых заражений выросло на 74,3 процента по сравнению с 2017 годом.

Показательно то, что быстрее всего ВИЧ распространяется в Ухте и в Сыктывкаре городах, в которых живет много студентов. В столице Коми новый случай заражения фиксируют каждые три дня, в городе нефтяников каждые семь дней.

- Почему выделяются именно эти два городских округа? Во-первых, Сыктывкар и Ухта - самые самодостаточные в экономическом отношении округа. Во-вторых, в этих городах концентрируется молодежь, - объясняет главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям Сергей Поган.

В прошлом году среди ВИЧ-инфицированных стало не только больше молодых людей 15-20 лет (рост по сравнению с 2017 годом на 6,7 процентов), но и зрелых. Состоявшиеся успешные люди будто переживают вторую молодость и пускаются во все тяжкие. Среди тех, кому старше 46 лет, заболеваемость ВИЧ выросла на 11 процентов. Те же, кому 41-45 лет, вообще демонстрируют пугающую тенденцию: уровень ВИЧ среди людей этого возраста вырос на 86,3 процента.

- Чем старше человек становится, тем больше у него половых партнеров. Традиционный институт семьи сейчас рушится. Распространены так называемые гражданские браки: пожил с одним, пожил с другим. Как итог - рост количества половых партнеров. С увеличением числа партнеров растет и риск заражения, - подчеркивает эпидемиолог, заведующая отделением клинической эпидемиологии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Михеева.

В республике новые случаи заражения ВИЧ чаще всего фиксируют у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Чаще всего вирус попадает в организм после незащищенного сексуального контакта. На втором месте — использование нестерильных инъекционных принадлежностей при приеме наркотиков.

Вопреки слухам, случаев заражения ВИЧ при нанесении татуировки, прокалывании отверстия для пирсинга или переливания крови в Коми никогда не регистрировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ВИЧ-инфекция развивается незаметно, в этом ее коварство»

Главный врач республиканского «Центра СПИД» Сергей Поган рассказал, почему каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Морозы и снег: прогноз на последние выходные декабря в Коми
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей