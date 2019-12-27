В Ухте задержали мужчину, напавшего на продавца

В Ухте задержали мужчину, который, как считает следствие, 25 декабря напал с ножом на продавца овощного ларька. Им оказался местный 52-летний житель. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

Подозреваемого поймали вчера вечером в районе гостиницы «Тиман». Мужчина уже дал показания. Он заявил, что решил ограбить магазин ради наживы. В квартире задержанного провели обыск. Расследование продолжается.

Напомним, что 25 декабря подозреваемый с ножом зашел в торговый ларек на улице Оплеснина в Ухте. Нападение засняли камеры видеонаблюдения: мужчина достал нож и много раз ударил девушку-продавца. После он пошел к кассе, забрал деньги и сбежал, оставив несчастную 23-летнюю девушку истекать кровью. Её в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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