2019-12-27T09:19:29+03:00
Общество

В Ухте задержали мужчину, напавшего на продавца

Мужчина заявил, что изрезал 23-летнюю девушку ради наживы
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Скриншот из видео с нападениемСкриншот из видео с нападением
Изменить размер текста:

В Ухте задержали мужчину, который, как считает следствие, 25 декабря напал с ножом на продавца овощного ларька. Им оказался местный 52-летний житель. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

Подозреваемого поймали вчера вечером в районе гостиницы «Тиман». Мужчина уже дал показания. Он заявил, что решил ограбить магазин ради наживы. В квартире задержанного провели обыск. Расследование продолжается.

Напомним, что 25 декабря подозреваемый с ножом зашел в торговый ларек на улице Оплеснина в Ухте. Нападение засняли камеры видеонаблюдения: мужчина достал нож и много раз ударил девушку-продавца. После он пошел к кассе, забрал деньги и сбежал, оставив несчастную 23-летнюю девушку истекать кровью. Её в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парень ухтинки, на которую отморозок напал в магазине: «Помолитесь за нее»

«Ожидание без определенности убивает меня», - говорит мужчина (подробности)

Непрерывно колол ножом под истошные крики жертвы: видео жуткого нападения в магазине Ухты Внимание, видео не для слабонервных (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Морозы и снег: прогноз на последние выходные декабря в Коми
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей