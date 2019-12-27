«Т Плюс»: новогодние праздники пройдут в режиме повышенной готовности
С 31 декабря 2018 года по 8 января 2020 года предприятия Группы «Т Плюс» в Коми будут работать в режиме повышенной готовности, такой приказ подписал директор филиала компании Сергей Добров. Цель - обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей пятим городов, где работает холдинг (Воркута, Инта, Сыктывкар, Ухта и Сосногорск).
На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей будет усилен контроль за работой оборудования, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы. Заблаговременно сформирован аварийный запас топлива, прошли необходимые проверки и тренировки персонала.
Круглосуточное дежурство в праздничные дни будут нести руководящий состав филиала и его производственных подразделений, 43 аварийно-ремонтных бригады общей численностью 212 человек и свыше 20 единиц спецтехники.
Новый год с «Т Плюс».
ВАЖНО!
Телефоны диспетчерских служб
Сыктывкарские тепловые сети: 8 (8212) 24-15-70;
Ухтинские тепловые сети: 8 (8216) 75-12-33;
Интинская ТЭЦ: 8 (82145) 6-30-65.
ИСТОЧНИК KP.RU