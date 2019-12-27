2019-12-27T12:32:18+03:00
Общество

«Т Плюс»: новогодние праздники пройдут в режиме повышенной готовности

Круглосуточное дежурство в праздничные дни будут нести 43 аварийно-ремонтных бригады.
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На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей во время праздников усилят контроль за работой оборудования.На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей во время праздников усилят контроль за работой оборудования.
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С 31 декабря 2018 года по 8 января 2020 года предприятия Группы «Т Плюс» в Коми будут работать в режиме повышенной готовности, такой приказ подписал директор филиала компании Сергей Добров. Цель - обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей пятим городов, где работает холдинг (Воркута, Инта, Сыктывкар, Ухта и Сосногорск).

На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей будет усилен контроль за работой оборудования, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы. Заблаговременно сформирован аварийный запас топлива, прошли необходимые проверки и тренировки персонала.

Круглосуточное дежурство в праздничные дни будут нести руководящий состав филиала и его производственных подразделений, 43 аварийно-ремонтных бригады общей численностью 212 человек и свыше 20 единиц спецтехники.

Новый год с «Т Плюс».

ВАЖНО!

Телефоны диспетчерских служб

Сыктывкарские тепловые сети: 8 (8212) 24-15-70;

Ухтинские тепловые сети: 8 (8216) 75-12-33;

Интинская ТЭЦ: 8 (82145) 6-30-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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