2019-12-27T11:26:29+03:00
Общество

«Ты зачем усы сбрил?»: видео с задержанием мужчины, который изрезал ухтинку ножом

Запись опубликовали на YouTube-канале Следственного Комитета РФ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Видео задержания мужчины, который ради трех тысяч рублей изрезал ножом девушку-продавщицу в овощном ларьке, опубликовали на YouTube-канале Следственного Комитета РФ.

25 декабря подозреваемый не менее десяти раз ударил ножом 23-летнюю девушку и забрал деньги из кассы. Спуся сутки 52-летнего злоумышленника задержали.

- Он даже сбрил усы после совершения преступления, чтобы его не смогли опознать по камерам наблюдения. В настоящее время его допрашивают, проводятся необходимые следственные действия, - сообщает источник.

В Ухте задержан подозреваемый в нападении на девушку-продавца торгового павильона.Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на девушку-продавца торгового павильона

Издание «Палитра города» узнало подробности задержания. Оказывается, злоумышленника опознал сотрудник ГИБДД Сосногорска. В нерабочее время он находился в Ухте и заметил похожего на указанного в ориентировке мужчину. Полицейский сообщил об этом оперативникам Ухты и следил за подозреваемым до прибытия стражей правопорядка.

Напомним, подозреваемого в нападении на продавца овощного павильона задержали вчера вечером в районе гостиницы «Тиман». Он нанес 23-летней девушке многочисленные удары принесенным ножом. Сам преступник на допросе сознался, что сделал это ради наживы. В его квартире проведен обыск. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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