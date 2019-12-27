Экологи Коми бьют тревогу — газоны в Сыктывкаре под угрозой уничтожения из-за дорожников

«Экологи Коми» бьют тревогу — газоны в исторической части Сыктывкара, на обустройство которых были затрачены значительные бюджетные средства, под угрозой исчезновения. Дорожники наваливают на него перемешанный с реагентами снег, а после сугроб срезают с газонов до самой земли. Пару таких маневров — и газона нет.

На обустройство газонов на улицах Ленина, Бабушкина, Интернациональная, Орджоникидзе, Советская, Коммунистическая, Куратова ушло более полумиллиона рублей. Однако, если продолжать «удобрять» их снегом и песчано-соляной смесью, то до весны они не доживут.

- Реагенты категорически нельзя складировать на газоны. Во-первых, засоляют почву, а это приводит к стрессу и гибели зеленых насаждений. Во-вторых, тяжелые металлы почвы, попавшие туда с выхлопными газами транспорта, при засолении грунта активно связываются с почвенными коллагенами и органическими веществами и выносятся в грунтовые воды. В-третьих, при срезании снега до уровня почвы газонное покрытие при минусовой температуре промерзает насквозь, а при оттепели, пропитывается грязной соленой жижей с дорог, - пишут экологи.

Они рекомендуют мэрии забыть про складирование снега на газоны и не вывозить естественно образовавшиеся на них сугробы. Это поможет им спокойно пережить зиму.

В пресс-службе администрации столицы Коми прокомментировали ситуацию. Мэрия согласна с критикой экологов и намерена изменить ситуацию к лучшему. В частности, коммунальным службам города поручено изменить подход к работе по уборке снега с территории, где имеются газоны.

- Мастера и рабочие механизированной и ручной уборки улиц будут проинструктированы о необходимости оставлять достаточный слой снега. Нормативом допускается оставлять до полуметра снега на газонах. Этого достаточно, чтобы уберечь газоны от порчи уборочной техникой и предотвратить загрязнение почвы песко-соляной смесью, - отметили специалисты администрации.

Однако далеко не все в их руках. Руку к порче газонов неустанно прилагают невоспитанные автолюбители, которые любят парковать свои машины на очищенных газонах. Это является нарушением правил благоустройства и наказывается административным штрафом, но водителей это не останавливает.

- При этом дорожники всё-таки будут вывозить снег с газонов в период начала активного таяния снега. В Сыктывкаре это наступает примерно во второй декаде марта. То есть снег с примесью песко-соляной смеси сверху не будет таять на газон, тем самым засоряя почву. После уборки сразу же будут устанавливаться ограждения, защищающие газоны от автомобилей, - подытожили в мэрии.

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