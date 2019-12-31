2019-12-31T08:04:48+03:00
Общество

Приговоренный к пожизненному сроку поджигатель «Пассажа» получит компенсацию морального вреда

Он требовал 5 млн, а получит 60 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Получивший пожизненный срок за поджог торгового центра «Пассаж» Андрей Пулялин добился компенсации в 60 тысяч рублей за нарушение уголовного судопроизводства в разумный срок, пишет БНК. Правда, требовал он намного больше, а именно - пять миллионов рублей.

Андрей Пулянин считает, что длящееся 14 лет судопроизводство нарушает его право на разумные сроки разбирательства. Мужчина требовал компенсацию в 5 млн рублей. Однако суд удовлетворил административный иск частично - осужденный получит лишь 60 тысяч рублей.

Напомним, что Андрей Пулялин вместе с Антоном Коростелевым получили пожизненные сроки за поджог ухтинского торгового центра. Тогда в пожаре погибли 25 человек. Предполагаемых заказчиков поджога Фарида и Асрета Махмудовых суд присяжных в октябре 2013 года признал невиновными. Их освободили в зале суда. Верховный суд отменил приговор присяжных в отношении братьев Махмудовых и направил дело на новое рассмотрение. Однако в суд они не явились. Их объявили в розыск. Полиция оценила сведения о местонахождении Фарида Махмудова в миллион рублей.

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Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте унес жизни 25 человек. Он вошел в скорбный список самых громких трагедий в торговых центрах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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