Задохнувшийся газом ухтинский пенсионер случайно убил двух человек

61-летний ухтинец задохнулся выхлопными газами от машинного двигателя и случайно убил еще двоих человек, пишет БНК со ссылкой на ухтинских следователей.

22 декабря пенсионер ушел в гараж и не вернулся. Супруга забила тревогу, пошла на поиски. Гараж был закрыт, дверь вскрыли с помощью лома. Пропавший сидел в авто, он был мертв. При этом двигатель продолжал работать. На следующий день в соседнем гараже обнаружили еще два трупа.

По версии следствия, пенсионер включил двигатель, чтобы согреться. Концентрация газа в помещении стала критической, мужчина отравился. Газ продолжал распространяться, проник в соседний гараж и убил находящихся там 58-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. СК проводит проверку.

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Еще двое госпитализированы (подробности).