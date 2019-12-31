«Дам! Дам! Дам!» Видео, как мужчина в медицинской маске с ножом ограбил цветочный ларек в Усинске

Небольшой Усинск всколыхнуло дерзкое ограбление цветочного магазина 29 декабря. Неизвестный пригрозил продавцу ножом, спокойно забрал из кассы 20 тысяч рублей и покинул торговую точку. Видео с камеры наблюдения уже облетело соцсети.

Как зафиксировала камера видеонаблюдения магазина, продавщица разговаривала по телефону, когда в цветочный магазин вошел мужчина в медицинской маске. Он подошел в ней, показал нож, потребовал отдать выручку. Напуганная женщина отошла в сторону и прокричала: «Дам! Дам! Дам!» Мужчина спокойно забрал из кассы 20 тысяч рублей и не спеша вышел. Его вскоре арестовали. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. С продавщицей все хорошо, она отделалась испугом.

Это преступление напомнило жителям Коми нападение 25 декабря в Ухте, где 52-летний мужчина напал на молодую продавщицу в овощном ларьке ради трех тысяч рублей. Девушка получила многочисленные ножевые ранения. Сейчас она находится в сыктывкарской реанимации.

Видео нападения на цветочный магазин в Усинске.В Усинске разыскивается подозреваемый в разбойном нападении на цветочный магазин Сотрудниками ОМВД России по городу Усинску разыскивается подозревается в разбойном нападении на магазин "Цветы у Галины", расположенный по ул.Молодежной, 17а. По информации МВД по Коми, 29 декабря злоумышленник в медицинской маске зашел в торговый павильон и, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы 20 200 рублей. После нападавший скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение разбойного нападения разыскивается мужчина на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, на лице медицинская маска, под которой виднелись ссадины. Был одет: куртка бордовая с капюшоном, в районе груди справа имеется карман на молнии, на спине у предплечий имеются вставки серого цвета ромбообразной формы, штаны синего цвета, ботинки зимние (коричневого цвета), перчатки черного цвета (кожаные). На правой руке предположительно - часы (браслет) с ремешком серебристого цвета. При себе имеет нож

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