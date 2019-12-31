«Не заказали даже в Сыктывкаре». По версии известного блогера столица Коми стала мерилом провала Ольги Бузовой

Российский блогер Лена Миро прокомментировала отсутствие певицы Ольги Бузовой в новогодних концертах. Она пишет, что поп-диву не пригласили даже в Сыктывкар, а это свидетельствует, что творчество певицы не пользуется спросом.

- Уходящий год был у Бузовой настолько продуктивным что ее так и не заказали выступить ни на одном корпоративе. Даже в Сыктывкаре, — сыронизировала блогер в Telegram.

Ольге Бузовой некогда комментировать колкости на просторах соцсетей. Ответным постам она предпочитает мирный отдых на курорте Куршавель со своим новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова

Король российской эстрады посетит с концертами несколько городов республики (подробности).