2019-12-31T10:06:04+03:00
Общество

«Не заказали даже в Сыктывкаре». По версии известного блогера столица Коми стала мерилом провала Ольги Бузовой

Российский блогер Лена Миро прокомментировала отсутствие певицы на новогодних концертах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Российский блогер Лена Миро прокомментировала отсутствие певицы Ольги Бузовой в новогодних концертах. Она пишет, что поп-диву не пригласили даже в Сыктывкар, а это свидетельствует, что творчество певицы не пользуется спросом.

- Уходящий год был у Бузовой настолько продуктивным что ее так и не заказали выступить ни на одном корпоративе. Даже в Сыктывкаре, — сыронизировала блогер в Telegram.

Ольге Бузовой некогда комментировать колкости на просторах соцсетей. Ответным постам она предпочитает мирный отдых на курорте Куршавель со своим новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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