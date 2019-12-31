В Коми на предприятии рабочего разорвало на части

30 декабря на заводе в Емве погиб рабочий. Следователи проверяют обстоятельства гибели 46-летнего жителя Узбекистана.

Погибший официально работал токарем на предприятии в Коми больше года. В день свой смерти он трудился один. Мужчина вытачивал детали по чертежу на токарном станке. По предварительным данным, его одежду затянуло вал, который вращался со скоростью 300 оборотов в минуту. Уже на первом обороте 46-летний рабочий ударился головой о металлический выступ станка. В результате ему раздробило череп. Останки 46-летнего рабочего разлетелись по цеху.

Следователи проверяют обстоятельства гибели погибшего страшной смертью мужчины. По итогам проверки они вынесут процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дам! Дам! Дам!» Видео, как мужчина в медицинской маске с ножом ограбил цветочный ларек в Усинске

Мужчина спокойно забрал из кассы 20 тысяч рублей и не спеша вышел (подробности)