В Сыктывкаре начали работать палаты для вытрезвления

С 30 декабря 2019 года в Сыктывкаре в Коми республиканском наркологическом диспансере при отделении медицинского освидетельствования начали работать две палаты для вытрезвления. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

В новом подразделении есть пост охраны с камерами видеонаблюдения. Также там установлена система пожарной безопасности и тревожная кнопка. Мужская и женская палаты вытрезвления рассчитаны на семь койко-мест. В помещении есть душевая кабина, туалет, раздевалка. Постельные принадлежности и одежда пациентов будут при необходимости направляться на дезинфекционную обработку.

Доставлять пьяных граждан в палаты для вытрезвления будет сотрудник полиции. Нетрезвых людей осмотрит врач. После, в случае добровольного согласия, их отправят в палату. Провести в палате можно будет от трех часов до суток.

При необходимости гражданам, получившим алкогольную интоксикацию, поможет психиатр-нарколог. Если обнаружится, что человек страдает из-за зависимости от психоактивных веществ, его направят на лечение в наркологическое отделение. Если у доставленного в палаты найдут повреждения или заболевания, угрожающие жизни, его направят в профильное учреждение.

Пребывание в палатах для вытрезвления будет бесплатным. Они находятся на первом этаже здания Коми республиканского наркологического диспансера, расположенного по адресу: Сысольское шоссе, д. 58.

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