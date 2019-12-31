Рекомендации Роспотребнадзора Коми о новогодних блюдах

Вот-вот наступит Новый год, и жители Коми сядут на праздничные столы. Как правило, после празднования остается много еды. Республиканский Роспотребнадзор дает рекомендации, сколько можно хранить постпраздничные блюда.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12;

Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12);

Салаты и винегреты из варёных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12);

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов;

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов;

Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, лучше его в холодильник.

У оливье и сельди под шубой есть конкретные сроки годности — не более 12 часов после приготовления. Винегрет может продержаться до 18 часов.

Что касается остальных блюд, то холодец можно хранить максимум 12 часов. Жареная или запеченная курица будет пригодна в пищу не более 36 часов. Хранить остатки курицы надо в закрытом виде в холодильнике, предварительно обернув в пищевую пленку. Красную икру нельзя хранить в открытой банке больше 5−6 дней. Икру из жестяной банки сразу после вскрытия нужно переложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку. Мясо по-французски нельзя хранить больше 24 часов.

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