2019-12-31T16:26:00+03:00
Общество

В Ухте мужчина прожил 30 лет без паспорта

Основной документ россиянина он получил в канун Нового года
Дарья ЮДИНА
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Ухтинцу вручил паспорт 30 декабря. Фото пресс-службы администрации УхтыУхтинцу вручил паспорт 30 декабря. Фото пресс-службы администрации Ухты
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В канун Нового года 30 декабря в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Ухте выдали паспорт мужчине, который прожил без него 30 лет. Паспорт Анатолию Шабаеву торжественно вручил начальник вышеупомянутого отдела Андрей Пустохин Об этом сообщает пресс-служба Ухты.

В 2019 году Николай Самунашвили, председатель городского общества грузин «Руставели», обратился в паспортный стол, чтобы помочь ухтинцу. Оказалось, что Анатолий Шабаев имел паспорт гражданина Советского Союза, а затем потерял его. Новый паспорт он сразу не получил.

– В 2001 году мы с друзьями отправились в лес за ёлками. Недалеко от посёлка Водный заприметили дым из избушки лесника. Зашли в гости, познакомились, разговорились. «Лесником» оказался Анатолий. Мы его отблагодарили за приют едой и поздравили с наступающим тогда Новым годом. Потом неоднократно время вместе проводили, возили его в посёлок, в баню. С тех пор все с ним дружим: и белорусы, и грузины, и коми. Помогаем одеждой, пропитанием. У Анатолия Владимировича не было возможности устроиться на работу последнее время, поэтому наша помощь была очень кстати, – рассказывает Николай Самунашвили.

15 лет Анатолий Шабаев проработал в ухтинском леспромхозе. И сейчас Николай Самунашвили ставит себе уже следующую задачу: он хочет помочь другу оформить пенсию по старости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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