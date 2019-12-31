У жительницы Коми мошенники украли 1,9 миллиона рублей

У жительницы Усть-Цилемского района 1967 года рождения под предлогом игры на бирже украли 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником брокерской компании. Он предложил северянке заработать путем игры на бирже. Женщина согласилась, и ее уговорили установить программу удаленного доступа «AnyDesk». После этого с помощью онлайн-банкинга злоумышленники получили доступ к счетам жительницы Коми и стали воровать ее деньги. Кроме того, они дистанционно оформили на ее имя кредит на сумму 1,1 миллиона рублей.

После этого сотрудники службы безопасности банка заблокировали онлайн-приложение жительницы района, посчитав операцию подозрительной. Более того, работники сообщили потерпевшей, что в ее отношении, скорее всего, совершаются мошеннические действия.

Узнав о случившемся, мошенники убедили женщину в обратном, а также посоветовали сходить в банк и написать заявление о разблокировке. Женщина так и сделала, после чего злоумышленники оформили на ее имя еще один кредит. Только тогда северянка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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