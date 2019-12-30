Сыктывкарцы построили ёлку из автомобилей
Необычная акция прошла вчера рядом с ТРЦ «Июнь»
Фото Дмитрия Ветошкина
Изменить размер текста:
Вчера сыктывкарские члены движения «Smotra.ru» вместе с инспекторами ГИБДД устроили необычную акцию. Около 70 машин съехались на парковку, чтобы выстроиться в огромную автоёлку. Таким образом автолюбители захотели поздравить жителей Сыктывкара с приближающимся Новым годом.
Это не первая подобная акция сыктывкарских автомобилистов: ко Дню Победы они выстроились в слово «Спасибо».
Так сыктывкарская мотоёлка выглядит с высоты
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какой будет погода на Новый год в Коми
К чему стоит приготовиться жителям республики: холоду или теплу (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU