2019-12-30T11:35:11+03:00
Общество

Сыктывкарцы построили ёлку из автомобилей

Необычная акция прошла вчера рядом с ТРЦ «Июнь»
Дарья ЮДИНА
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Фото Дмитрия ВетошкинаФото Дмитрия Ветошкина
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Вчера сыктывкарские члены движения «Smotra.ru» вместе с инспекторами ГИБДД устроили необычную акцию. Около 70 машин съехались на парковку, чтобы выстроиться в огромную автоёлку. Таким образом автолюбители захотели поздравить жителей Сыктывкара с приближающимся Новым годом.

Это не первая подобная акция сыктывкарских автомобилистов: ко Дню Победы они выстроились в слово «Спасибо».

Так сыктывкарская мотоёлка выглядит с высоты

Так сыктывкарская мотоёлка выглядит с высоты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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