Сыктывкарцы построили ёлку из автомобилей

Вчера сыктывкарские члены движения «Smotra.ru» вместе с инспекторами ГИБДД устроили необычную акцию. Около 70 машин съехались на парковку, чтобы выстроиться в огромную автоёлку. Таким образом автолюбители захотели поздравить жителей Сыктывкара с приближающимся Новым годом.

Это не первая подобная акция сыктывкарских автомобилистов: ко Дню Победы они выстроились в слово «Спасибо».

Так сыктывкарская мотоёлка выглядит с высоты

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