2019-12-30T13:47:41+03:00
Общество

Ухтинские спасатели снимали с мужчины наручники, в которые его заковала возлюбленная

Он промучился в них около девяти часов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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29 декабря в Ухте девушка приковала 31-летнего возлюбленного к батарее наручниками. Шутки ради ли или по другим причинам, неизвестно. Однако снимать оковы пришлось спасателям, пишет Комиинформ.

Первое время ощущение «железной хватки» было забавным, однако вскоре наручники начали причинять дискомфорт. Веселье завершилось, когда девушка «пленника» поняла, что потеряла ключ от наручников. Почти девять часов возлюбленные пытались решить проблему самостоятельно.

Поняв, что дело приобретает печальный оборот, девушка вызвала на место происшествия спасателей. С помощью специальных инструментов они осторожно освободили от нежелательных браслетов мужчину, который не скрывал злости на свою возлюбленную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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