Сыктывкарцы считают, что кондукторы их обворовывают

В Сыктывкаре пассажиры автобусов №№5, 15 и 18 заподозрили кондукторов в мошенничестве, о чем сообщили Трибуну.

Согласно существующим правилам большинство автобусов в столице Коми оборудованы валидаторами, с помощью которых проезд можно оплатить картой. Благодаря такому способу оплаты горожане могут сэкономить целых 4 рубля. Однако они заметили странную закономерность - в означенных автобусах валидаторы никогда не работают.

- 25 декабря ехала на автобусе маршрута № 5. Хотела оплатить проезд картой — но оказалось, что нельзя. У кондуктора не было валидатора. «Нам не выдали», — буркнула кондуктор. На мой вопрос, кто не выдал и почему, ответа не последовало. Пришлось платить наличкой, а купюра у меня была только большая, тысячная. Долго ждала, пока кондуктор отсчитает сдачу, а мне уже выходить пора… Почему у кондуктора нет валидатора? Не потому ли, что он «невыгоден»? С ним и сумма меньше, и деньги виртуальные, и четко отслеживается выручка, а без него — реальный «нал», который не отследить, - говорит сыктывкарка Александра Костромина.

Другие горожане уверены, что с валидаторами все в порядке - хитрые кондукторы просто зажимают секретную кнопку, которая временно выводит из строя оборудование.

- Кондукторы хитрят. Парнишка-кондуктор кому-то весело по телефону об этом трепал. В итоге пассажирка, когда ей снова сказали, что терминал не работает, сказала: «Сделайте так, чтобы работал». В итоге все заработало, - говорит одна из пассажирок.

В САТП №1 не согласны с пассажирами, пишет Комиинформ. По информации пресс-службы компании, валидаторы защищены от каких бы то ни было сомнительных манипуляций.

- Проблемы могут возникнуть, если эта карта находится в стоп-листе. Когда на экране терминала появляется надпись «Карта в стоп-листе», это означает, что существует задолженность за предыдущую поездку. Списание средств за поездку может не произойти по следующим причинам: отсутствие достаточной суммы на карте, блокировка операций по карте со стороны банка-эмитента или технические проблемы при выполнении запроса на списание средств, - рассказали в компании.

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