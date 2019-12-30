«Подвыпившие барышни норовят под шубу залезть». Откровения сыктывкарского Деда Мороза

Артист Коми национального музыкально-драматического театра Андрей Засухин вот уже пятнадцать зим подряд перевоплощается в Деда Мороза. В интервью газете «Трибуна» он рассказал, сколько сказочные волшебники зарабатывают и как отбиваются от нетрезвых горожан на вечеринках.

- Противно общаться с нетрезвыми людьми на корпоративах?

- Ничего, я привык. Конечно, в ночных клубах публика уже разогретая алкоголем, и запросы у отдыхающих — ого-го! Я, хоть и Дед Мороз, а не могу достать из мешка ключи от дорогой иномарки и тому подобное. Но, как правило, к новогоднему волшебнику везде относятся хорошо. Если даже до моего прихода в ночном клубе произошел какой-то скандал, неприятный инцидент, меня об этом предупреждают администраторы. Я захожу — и настроение публики сразу меняется к лучшему.

- Позволяют ли себе взрослые по отношению к тебе, «старцу», какие-либо фривольности?

- Всякое бывало. Одинокие подвыпившие барышни норовят под шубу залезть. Мужчины иногда пристают к Снегурочке, а я им грозно говорю: «Вы внученьку мою маленькую не трогайте, а не то всех заморожу!». Часто предлагают выпить, но я всегда отказываюсь. Пьяный Дед Мороз – это уже не то, не профессионально!

- Какие желания у взрослых?

- Они тоже хотят, чтобы свершилось чудо. Это всем людям нужно, и я не исключение.

- А ты у кого просишь?

- Дед Мороз у нас, взрослых, только один. Это Господь Бог.

- А сколько, если не секрет, Дед Мороз получает за одно выступление?

- Можно хорошо заработать, просто не надо наглеть. Иначе приглашать не будут. Платят по-разному, от полутора тысяч рублей до двух. За ночь бывает несколько вызовов, вот и считайте… Корпоративы начинаются в числах 20 декабря и продолжаются до Старого Нового года.

- Наверное, самая дорогая ночь — новогодняя?

- Да. Но в эту ночь лично я никогда не работаю. Отмечаю с семьей дома — это мой принцип. Все равно всех денег не заработаешь.

- А твои дети знают, что их папа играет роль Деда Мороза?

- Старшая дочь уже знает. Младший сын — нет. Он, когда приходит в наш театр, не узнает меня в гриме. Дома я не наряжаюсь — не хочу испортить сказку. Пусть сынок в нее верит… А домой к нам приходит мифический Дед Мороз и, пока все спят, кладет подарок под елку…

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