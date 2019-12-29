2019-12-29T13:22:56+03:00
Общество

Путин упразднил два районных суда в Коми

Они находились в Троицко-Печорском и Удорском районах
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Фото: пресс-служба КремляФото: пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении двух районных судов Республики Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Этот закон 17 декабря приняла Госдума, а спустя шесть дней одобрил Совет Федерации. Затем документ подписал глава государства. Этот закон направлен на совершенствование судебной и организационной деятельности судов Коми. В связи с этим упраздняются Троицко-Печорский и Удорский районные суды. Вопросы, относящиеся к их ведению, передаются в юрисдикцию соответственно Сосногорского городского и Усть-Вымского районного судов.

Кроме того, в составе Сосногорского городского и Усть-Вымского районного судов Республики Коми образуются постоянные судебные присутствия соответственно в Троицко-Печорске и в селе Кослан Удорского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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