В Усть-Вымском районе отстрелили сразу трех волков

11 января в Усть-Вымском районе охотники устроили облаву на волков. Рядом с деревней Оквад им удалось отстрелить целое семейство хищников: крупных волка, волчицу и совсем молодую волчицу. В облаве участвовали добровольцы из числа местных охотников, а также председатель районного общества охотников и рыболовов Леонид Станевич.

- Утром 11 января мне позвонил председатель ООиР Усть-Вымского района Леонид Станевич и попросил помощи в организации сбора добровольцев из числа охотников для облавы на волков, которых обнаружил фермер с деревне Оквад. В охоте участвовало около 12 человек, - рассказал «КП-Коми» местный охотник Николай Коротаев.

Кстати, в прошлом году в Усть-Вымском районе тоже устраивали облаву на матерого волка, который держал в страхе жителей нескольких деревень. Однако тогда многочасовое преследование зверя ни к чему не привело.

Фото из группы "Усть-Вымского района"

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