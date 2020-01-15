2020-01-15T17:05:07+03:00
Общество

Концертный зал в звоннице Стефановского собора почти готов. А как там внутри?

Православный объект возводят на средства неравнодушных верующих
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Работы на масштабном проекте, который возводится на деньги благотворителей, движутся к завершениюРаботы на масштабном проекте, который возводится на деньги благотворителей, движутся к завершениюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В звоннице при Свято-Стефановском соборе Сыктывкара почти завершили косметический ремонт концертного зала. Православные констатируют — работы на масштабном проекте, который возводится на деньги благотворителей, движутся к завершению. Мы полюбовались концертным залом и принесли вам небольшой фоторепортаж.

В марте прошлого года корреспонденты «КП-Коми» побывали внутри звонницы. Тогда было бесприютно — горы стройматериалов, голые стены, доски вместо пола. Сейчас картина совсем иная. Так, практически завершены отделочные работы концертного зала и вестибюля, украшенного круглым балкончиком.

Вот так выглядит балкончик Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вот так выглядит балкончикФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Необычный балкончик несет не только декоративную функцию. Во время праздников там может разместиться небольшой оркестр. Большого количества человек эта площадка не вместит. Также на балкончике поставят пианино.

Небесный потолок великолепен Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Небесный потолок великолепенФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В помещении концертного зала «небесный» потолок украшают десятки ярких лампочек, что создает эффект легкости, торжественности, уюта. Художник работал под чутким руководством архиепископа Питирима, которому принадлежит идея облачной росписи. Кстати, и роспись потолка, и отделочные работы еще не завершены.

На сцене концертного зала уже поставили пианино Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На сцене концертного зала уже поставили пианиноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ответственный по стройке протоирей Иоанн Карпунь рассказал, что отделочные работы начались в июне. На сегодняшний день они не завершены — осталось пару штрихов. Например, повесить занавес в концертном зале, закончить роспись потолка.

Это шар создает торжественные блики в темноте Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Это шар создает торжественные блики в темнотеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В это время рабочие обустраивают лестничные марши. Затем они перейдут к отделке второго этажа, где будут располагаться классы воскресных школ. Также им предстоит соорудить мансарду — там расположат музей и комнату для художников. Если все будет хорошо, то отделку планируют завершить до конца этого года.

На фото настоятель собора отец Сергий Логачев, он показывает вход на балкончик Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На фото настоятель собора отец Сергий Логачев, он показывает вход на балкончикФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, закладной камень на месте строительства звонницы осветили еще в августе 2015 году. Прошло почти пять лет, работы наконец движутся к завершению. Работы идут по мере возможности. Правда, их несколько тормозит нехватка средств.

Вход в вестибюль Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вход в вестибюльФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако строительство не было бы возможно без помощи благотворителей - звонницу возводят на средства неравнодушных верующих. Кстати, помочь строительству легко.

Как помочь строительству?

Помощь собирают на карточку Сбербанка № 4276280012294275с пометкой - благотворительная помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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