2020-01-16T10:25:57+03:00
Общество

Отдыхающие на Шри-Ланке сыктывкарцы пытались спасти тонущих иностранцев и сами чуть не погибли

Огромные волны помешали спасению
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото очевидцевФото очевидцев
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Два сыктывкарца, которые отдыхали на берегу Индийского океана, стали очевидцами трагедии — на их глазах утонули три человека. Мужчины пытались их спасти, но огромные воды перечеркнули их планы, пишет Комиинформ.

На минувших выходных мужчины отдыхали недалеко от отеля Сурия-резорт в Центральной провинции Шри-Ланки. Они плескались в океане, когда к берегу подъехал грузовик с местными жителями. Сыктывкарцы рассказали, что многие из них не умеют плавать, поэтому предпочитают находиться поближе к берегу. Однако трое сингальцев решили устроить заплыв в открытом океане. В какой-то момент уроженцы Коми услышали крики — люди захлебывались, тонули на их глазах.

Волна сначала утащила одного человека, а затем и второго, который поплыл ему на помощь. Третий поплыл их спасать, потерял дно и тоже начал тонуть. Жители Сыктывкара кинулись на помощь со спасательным жилетом, но огромные волны преградили и им путь.

- Именно в этот момент резко усилился ветер, поднялись волны. Двое первых быстро пропали из виду, третий из-за захлестывающих волн начал терять ориентацию в пространстве. Он был к нам ближе, поэтому мы поплыли к нему. Его швыряло волнами из стороны в сторону. Он не умел держаться на воде, ушел под воду и больше не выныривал. Сами еле выбрались. Для нас было странно, что местные не бросились в воду, чтобы спасать своих, - рассказали мужчины.

По словам сыктывкарцев, они до сих пор в шоке — на их глазах погибли люди, а они не смогли их спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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