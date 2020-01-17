От танцевальной вечеринки до встречи с археологом: где провести выходные в Сыктывкаре

На этих выходных в Сыктывкаре можно составить себе план на все случаи жизни. За познавательными развлечениями — на встречу с археологом в «Револьт-центре» и экскурсию от проекта «Пешком по Усть-Сысольску», за активными — на вечеринку формата «СаБаКи» и День снега в Мичуринском парке, за культурными — на концерт хора «Северная лира». Все подробности в афише на 17-19 января.

ЧТО: Проект «Пешком по Усть-Сысольску» анонсировал новую экскурсию «К вам приехали друзья. Сыктывкар советский». Игорь Бобраков объяснит, что можно рассказать о Сыктывкаре времен СССР. Отличная возможность для людей постарше поностальгировать, для сыктывкарцев помладше — узнать что-то новое.

ГДЕ: Сбор возле памятника Питириму Сорокину возле входа в СГУ (Октябрьский проспект, 55).

КОГДА: 18 января в 12 часов.

ЧТО: Если вы любите танцы, то вечеринка в формате «СаБаКи» вам подойдет. На них сыктывкарцы танцуют сальсу, бачату, кизомбу, пьют чай с вкусностями и общаются. Стоимость входа 200 рублей.

ГДЕ: Первомайская улица, 70с, 2 этаж.

КОГДА: 19 января с 19 до 22 часов.

ЧТО: Сегодня археолог из Коми научного центра выступит в «Револьт-центре». Он расскажет об археологических открытиях в республике в 2019 году. Вход свободный, нужна только регистрация.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 17 января в 18 часов.

ЧТО: Сыктывкарцы в пятый раз отпразднуют День снега. Его совместят с Днем рождения ледового катка «Северной Олимпии». На катке пройдет хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». А в Мичуринском парке проведут соревнования по спортивному ориентированию. Для всех желающих организуют эстафеты, полоса препятствий, рисование на снегу, а также игры «Вышибала» и «Метелица». За участие в спортивных испытаниях горожане получат призы.

ГДЕ: Парк имени Мичурина.

КОГДА: 19 января в 12 часов.

ЧТО: Сыктывкарцы могут устроить себе музыкальный «Рождественский сочельник». Хор «Северная лира» выступит с концертом, на котором исполнит духовные песнопения на канонические и авторские тексты, народные, авторские и современные колядки. Вход бесплатный.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 18 января с 15 до 16 часов.

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