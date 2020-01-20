СМИ добились справедливости для 12-летнего воркутинца-инвалида

В Воркуте после вмешательства журналистов из RT 12-летнему инвалиду по зрению продлили инвалидность.

12-летний Артём Барауля живёт в Воркуте. Его мама работает медсестрой в детском саду, отец — пожарным. В 2011 году родители заметили странный отблеск в правом глазу Артёма и обратились к врачам.

- О болезни мы узнали, когда сыну было четыре года, поэтому он вырос с этим и спокойно относится к себе. Правда, в начальной школе были сложности, дети дразнили его, но мы защищали и поддерживали. Лечение давалось нам сложно и отняло много времени. Много было и пролитых слёз, иногда у меня руки опускались, - вспоминает Эмилия Барауля.

В течение восьми лет специалисты МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы - ред.) продлевали ребёнку инвалидность. Однако в ноябре 2019 года семья неожиданно получила отказ.

- Тогда я написала в республиканское бюро МСЭ, но и там нам тоже отказали. Я обратилась в Москву в бюро МСЭ и к адвокату Шоте Горгадзе, который пообещал поднять вопрос на совете президента. Также подала заявку на RT в проект «Не один на один», — рассказала Эмилия Барауля.

По словам женщины, она видела публикации RT об 11-летней жительнице Ярославля Дарье Курацаповой, которая также лишилась глаза из-за ретинобластомы. Девочке продлевали статус инвалида до тех пор, пока у неё не наступила ремиссия. Тогда эксперты МСЭ заявили родителям Даши, что отсутствие парного органа — не причина давать инвалидность. Однако справедливости всё-таки удалось добиться, и девочка получила жизненно необходимый ей статус.

В январе 2020-го после обращения RT к представителям Минтруда специалисты МСЭ связались с Эмилией Барауля и сообщили, что пересмотрели решение об отказе в инвалидности. В итоге Артёму Барауле продлили инвалидность до 18 лет.

- Справедливость есть, хотя нам и было сложно. Артём рад, что теперь ему не надо больше ходить по врачам и доказывать, что он не такой, как все. А самое главное, что он тоже имеет право на хорошую профессию и достойное отношение к себе. Хочется сказать мамочкам, что надо бороться за своих деток. Кто, если не мы, им поможет? Надо идти до конца! — делится впечатлениями Эмилия Барауля.

Воркутинка поблагодарила RT за участие в судьбе сына:

- Спасибо вам большое за помощь. Дай Бог вам и вашим близким здоровья. Надеюсь, что закон об инвалидности пересмотрят.

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