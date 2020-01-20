2020-01-20T16:08:48+03:00
Общество

В Сыктывкаре вандал-Халк пободался с лифтом: дверь всмятку

Жители дома так и называют неизвестного дебошира, которого сейчас ищет полиция
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Павла БелыхФото Павла Белых
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19 января в доме №12 по улице Осипенко в Сыктывкаре неизвестные разгромили двери грузового лифта на семнадцатом этаже. Железные двери практически нового спускового устройства покорежены так, что создается впечатление - конструкцию таранил сам Халк. Жители дома так и называют неизвестного дебошира, которого сейчас ищет полиция.

Из-за повреждения лифт не работает. Ситуация осложняется тем, что второй пассажирский лифт сломался примерно месяц назад из-за некачественной детали. Теперь жителям верхних этажей придется нелегко. Тем более, что неизвестно, когда грузовой лифт вернут в строй.

- Специалисты сейчас работают на объекте. Они выясняют возможно ли починить лифт сегодня или потребуется дополнительное оборудование и, соответственно, сроки починки сдвинутся, - отметил заместитель руководителя управляющей компании «Теплокомфорт» Иван Клыков.

Сейчас участковый опрашивает соседей, чтобы напасть на след вандалов. Правда, ничего конкретного выяснить пока не удалось.

- Есть предположение, что лифт разгромили люди, которые распивали спиртные напитки на лестничной площадке. Вообще, у нас часто на лестнице собирается молодежь. Между тем, управляющая компания никак не может собрать подписи всех жильцов, чтобы в коридорах установили видеокамеры для предотвращения таких случаев, - рассказал Павел Белых.

Фото Павла Белых

Фото Павла Белых

Жилец добавил, что половина квартир в доме сдается в аренду, а живущие в них люди относятся к общедоступному имуществу с пренебрежением. Именно поэтому горожане в ближайшее время собираются актуализировать вопрос с установкой камер.

- Сегодня было больно смотреть, как люди поднимались до верхних этажей. Особенно жалко мам с детьми, - отметил сыктывкарец.

В МВД по Коми пояснили, что проверка по заявленному факту будет проводится не менее десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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