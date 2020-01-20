В Сыктывкаре распространяют фейк о девочке Соне, найденной в подвале

Облетевший Россию фейковый пост о девочке Соне из подвала на улице Карла Маркса добрался и до Сыктывкара. Доверчивые горожане репостят объявление о несуществующем ребенке, которому требуется срочная помощь. Волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт» просят людей не попадаться на уловки создателей фейковых историй.

- Вчера потерялась девочка, примерно лет 5, зовут Соня, нашли на Карла Маркса в подвале, фамилии не помнит, адрес не помнит, находится в спецприёмнике. Просьба откликнуться, если кто узнал, - такое объявление разлетелось по соцсетям 19 января. Цепная реакция не заставила себя ждать — публикация собрала тысячи просмотров и сотни репостов.

Правда, никто из горожан не удосужился определить подлинность ориентировки. Но, если набрать в поисковике текст, то можно узнать, что Соня потерялась в десятках городах России — от Уфы до Новосибирска.

Объявление выглядит вот так

- За несколько дней фотография «найденной» девочки долетела от Уфы до Новосибирска и распространяется по родительским чатам, - пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».

Волонтеры давно объявили войну фейкам. Родителей просят не плодить панику, в мыслить трезво и, прежде всего, проверять информацию:

- Признаки фейка – это много общих фраз, восклицательных знаков, мало фактов и логических умозаключений, нет ссылок на источник информации. Кроме того, это отсутствие деталей или детали, которые не добавляют информации конкретики – нет полного адреса, обычно нет города, нет даты «происшествия» («возле музыкальной школы», «произошло вчера», «кусты рядом со школой») или названа такая улица, которая есть почти в каждом городе (Ленина, Строителей, Карла Маркса и так далее). Это позволяет привязать сообщение к любому городу в любом регионе. В конце – просьба о распространении, но если на минуту задуматься, то понимаешь, что смысла в репосте нет, цель сообщения – сеять панику, - сообщают волонтеры «Лиза Аллерт».

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