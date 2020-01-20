2020-01-20T16:37:02+03:00
Общество

Сыктывкарский вандал-рекордсмен заплатит 200 тысяч рублей за надписи на домах

Он оставил свой «отпечаток» на 48 зданиях
Дарья ЮДИНА
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Вот так разрисовали новенькую остановку в Сыктывкаре. Фото пресс-службы мэрииВот так разрисовали новенькую остановку в Сыктывкаре. Фото пресс-службы мэрии
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В Сыктывкаре хотят ужесточить наказание для вандалов. Пресс-служба мэрии сообщает, что в городской администрации обсудили этот вопрос.

В столичной мэрии состоялось рабочее совещание по вопросам борьбы с актами вандализма в Сыктывкаре. В совещании приняли участие представители сыктывкарского УМВД, руководители управляющих компаний города и сотрудники администрации столицы Коми.

Вместе с представителями УМВД по Сыктывкару и руководителями управляющих компаний мэрия обсудила порядок работы с вандалами и их «творениями». Начальник отдела по обеспечению охраны общественного порядка УМВД Республики Коми по Сыктывкару Александр Ивашев рассказал о статистике случаев вандализма, а также о проводимых мероприятиях по установлению и задержанию хулиганов.

Так, люди, которые оставляют надписи на домах в городе, платят штраф в размере четырех тысяч рублей. Один из задержанных вандалов разместил 48 надписей на домах города. За это он заплатит почти 200 тысяч рублей.

Кроме того, мэр столицы Коми Наталья Хозяинова дала поручение правовому управлению администрации и управляющим компаниям продумать правовой механизм, по которому вандал будет платить не только штраф, но и компенсацию владельцам поврежденного имущества.

реализации мероприятий по взысканию ущерба с лица, совершившего противоправное действие. Таким образом, нарушители будут обязаны не только выплатить штраф, но и компенсировать владельцам поврежденного имущества нанесенный ущерб.

Мэрия города убедительно просит граждан, ставших свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщать обо всех фактах вандализма в УМВД по Республике Коми в Сыктывкаре и в Управление жилищно-коммунального хозяйства столицы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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