Финалистка конкурса «Новая звезда» Екатерина Курочкина может принять участие в «Битве экстрасенсов»

Сыктывкарка Екатерина Курочкина, которая вышла в финал всероссийского песенного конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда», рассказала, что обладает особенным чутьем. Газете «Трибуна» она призналась в шутку, что может принять участие в популярном шоу «Битва экстрасенсов».

- Мои предчувствия часто сбываются, у меня сильная интуиция. Мое слово очень сильно воздействует на людей. Я всегда чувствую собеседника и точно знаю, что он на самом деле думает обо мне. Представляете, в 40 лет пойду на «Битву экстрасенсов» и выиграю ее! – смеется Екатерина Курочкина.

Певица отметила, что не верит в приметы. Например, в черную кошку. Однако в ее жизни случались истории, которые не поддаются логическому объяснению.

- Бабушка была верующая и меня научила молиться. Первый раз мне Бог помог, когда мне было 11 лет. Мы с бабушкой пошли в лес, и я заблудилась. У меня началась паника, потому что бабушка не отзывалась. Я начала молиться, и вдруг появился какой-то странный мужчина, не похожий ни на охотника, ни на грибника. Он спросил: «Девочка, что ты здесь делаешь?» Отвечаю – заблудилась. Сказал, пойдешь вон к той ели, а там, через метров сорок – просека. Я попросила его проводить, но он ответил, что у него много дел, и так же внезапно, как и появился, исчез… - подытожила Екатерина.

Напомним, что наша землячка прошла в полуфинал, а затем в финал конкурса солистов всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Екатерина Курочкина победить в нем не смогла: жюри отдало свои симпатии представительнице Краснодарского края Софии Легран.

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