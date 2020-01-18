В Сыктывкаре ищут лжецелительницу, обманувшую пенсионерку

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Сыктывкару ищут женщину, которая подозревается в мошенничестве. Она пообещала 79-летней пенсионерке исцеление от всех болезней. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

10 января незнакомка пришла в дом пенсионерки в поселке Краснозатонский. Мошенница предложила исцелить старушку от всех болезней за восемь тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка передала деньги гостье, после чего та скрылась.

В Сыктывкаре ищут лжецелительницу. Видео с сайта МВД по Коми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По подозрению в совершении преступления разыскивается: женщина на вид 30-35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения. Одета: шапка светлого цвета с помпоном, куртка матерчатая темного цвета ниже бедра, с капюшоном, темные брюки, на ногах валенки - либо удлиненные «уги» темного цвета, в руках дорожная сумка размером 50х40 см.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить информацию по телефонам УМВД России по городу Сыктывкару: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02 (дежурная часть), 28-26-85 (уголовный розыск).

Анонимность гарантируется.

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