Рекомендации от Роспотребнадзора Коми о крещенских купаниях
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми в преддверии Крещения Господня дали рекомендации по поводу купания в проруби.
Всем ли можно купаться в проруби?
• Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям, с заболеваниями сердечно - сосудистой системы,
• с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,
• с болезнями дыхательных путей,
• с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
• с заболеваниями мочеполовой системы,
• с воспалительными заболеваниями носоглотки,
• с эндокринными заболеваниями.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:
1. Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожу (растереть, размяться), побыть на воздухе.
3. Не следует нырять в прорубь вперед головой — это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
4. Дольше одной минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
5. При выходе из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток. Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено. Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.
Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний! Для крещенских купаний следует использовать только официально отведенные для этих целей водоемы.
Врачи не рекомендуют такие процедуры для детей, особенно младенцев, из-за несовершенной системы терморегуляции, так как переохлаждение может произойти очень быстро.
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