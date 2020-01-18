2020-01-18T15:00:53+03:00
Общество

Рекомендации от Роспотребнадзора Коми о крещенских купаниях

Кому нельзя окунаться в прорубь
Дарья ЮДИНА
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Рекомендации о крещенских купанияхРекомендации о крещенских купанияхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Республике Коми в преддверии Крещения Господня дали рекомендации по поводу купания в проруби.

Всем ли можно купаться в проруби?

• Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям, с заболеваниями сердечно - сосудистой системы,

• с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,

• с болезнями дыхательных путей,

• с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

• с заболеваниями мочеполовой системы,

• с воспалительными заболеваниями носоглотки,

• с эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

1. Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожу (растереть, размяться), побыть на воздухе.

3. Не следует нырять в прорубь вперед головой — это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

4. Дольше одной минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

5. При выходе из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.

6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток. Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено. Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.

Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний! Для крещенских купаний следует использовать только официально отведенные для этих целей водоемы.

Врачи не рекомендуют такие процедуры для детей, особенно младенцев, из-за несовершенной системы терморегуляции, так как переохлаждение может произойти очень быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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