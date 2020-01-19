2020-01-19T08:48:44+03:00
Общество

В Коми в 2019 году под поездами погибли семь человек

Республика не является рекордсменом по части смертей на ж/д путях
Дарья ЮДИНА
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В 2019 году в Коми под поездами погибли семь человекВ 2019 году в Коми под поездами погибли семь человекФото: Иван ВИСЛОВ
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В 2019 году на Северной железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в происшествиях было травмировано 69 человек, из которых 49 погибли. Среди пострадавших – 4 несовершеннолетних, трое из них погибли. В Коми под поездами погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Наибольшее количество несчастных случаев с пострадавшими зафиксировано в Архангельской (17 инцидентов), Вологодской (14 инцидентов) и Костромской (11 инцидентов) областях. В Ярославской области за минувший год произошло десять несчастных случаев, в Ивановской – девять. При этом рост травмирования зафиксирован во всех регионах, где ведет деятельность СЖД, кроме Ярославской области.

Главной причиной, которая приводит к несчастным случаям, является личная неосторожность людей и грубые нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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