2020-01-19T16:30:37+03:00
Общество

В шахте Воркуты поселилась уникальная для Крайнего Севера летучая мышь

Появление кожанка в тундре - факт, который может свидетельствовать о глобальном изменении климата
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из личного архива Елены ШерстяныхФото из личного архива Елены Шерстяных
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В шахте Воркуты поселилась летучая мышь, уникальная для Крайнего Севера. Учёные из Института биологии Коми заинтересовались гостьей. Они определили вид летучей мыши - северный кожанок, пишет «Моя Воркута».

Ученые Наталья Быховец и Анатолий Петров уверены, что обнаруженная в шахте «Заполярная» летучая мышь – первая встреча северного кожанка в тундре. Для летучих мышей тундра не очень подходит, потому что там нет для них убежищ – крупных деревьев, а из-за долгого полярного дня снижается их активность. По словам ученых, появление кожанка в тундре - уникальный факт, который может свидетельствовать о глобальном изменении климата.

Удивительную находку в октябре 2019 года обнаружила в рабочем помещении вентствола шахты «Заполярная» машинист насосных установок Мария Билалова. Воркутинка опубликовала фото и видео летучей мыши в «Вконтакте». После публикации с сотрудницей шахты связались ученые.

Однако, по словам Марии, летучая мышь исчезла. «Вылететь из помещения она вряд ли смогла бы. Я думаю, что сейчас она залегла в спячку где-нибудь в темном месте. Надеюсь, весной мы ее снова увидим», - поясняет воркутинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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