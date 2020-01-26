В Москве на Красной площади задержали активистов, среди них жительница Сыктывкара

На Красной площади задержали четверых активистов, планировавших снять обращение в поддержку политзаключенных, сообщает «МБХ медиа». Среди них жительница Сыктывкара Татьяна Вишневецкая. Activatica пишет, что женщину арестовали, несмотря на то, что она была с детьми.

По словам одного из задержанных Морозова, полицейские сказали, что активисты нарушают «закон о митингах». Задержанных отвезли в отдел полиции по району Китай-город, где забрали паспорта.

По информации в телеграм-канале «Бессрочный протест. Москва», в ОВД объявили план «крепость». Морозов утверждает, что они были без плакатов.

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