2020-01-21T09:53:06+03:00
Общество

В Печоре отморозки избили бабушку-инвалида, ее сердце не выдержало унижений

Старушка скончалась в машине скорой помощи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото МВД по КомиФото МВД по Коми
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В Печоре избили беспомощную лежачую бабушку ради двадцати тысяч рублей. От побоев и унижения сердце старушки не выдержало, она скончалась в машине скорой помощи.

Вопиющий случай нечеловеческой жестокости произошел в доме №3 по улице Советской. Как уточняет Комиинформ, за лежачей женщиной ухаживала сиделка. Ее ранее судимая дочь выкрала ключи до дома бабушки и, когда в квартире лежачей женщины никого больше не было, нанесла ей визит вместе с другом.

Дочь сиделки стояла «на шухере», когда ее друг избивал беспомощную бабушку, пытаясь выведать, где она прячет деньги. Старушка ничего не сказала. Тогда отморозки обшарили квартиру, нашли 20 тысяч рублей и сбежали, оставив пожилую женщину в тяжелом состоянии.

Почти бездыханное тело пенсионерки обнаружили сиделка. Она позвонила сыну пострадавшей, вызвала скорую. Бабушка скончалась на руках медиков. Позже выяснилось, что причиной смерти стал инфаркт — сердце бабушки не выдержало унижений.

Кстати, подозреваемых в тот же день оперативно задержали. Им вменяется 2. ст.162 УК РФ - «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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