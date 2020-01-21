2020-01-21T13:49:49+03:00
Общество

В Ухте ищут водителя, который выбросил кота на улицу в мороз

Несчастного мурлыку спасли добрые люди
Дарья ЮДИНА
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Фото из паблика "Добрый город".Фото из паблика "Добрый город".
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В Ухте ищут мужчину, который оставил кота на улице в мороз. Жестокий поступок ухтинца зафиксировала камера.

В группе зооволонтеров «Добрый город» появилась запись о поиске жестокосердного хозяина. Мужчина припарковался рядом со зданием на Бельгопском шоссе, 1. Водитель вышел из машины, вытащил сумку из багажника и потом скрылся за автомобилем. Спустя несколько секунд камера засняла испуганного кота, выбегающего из этого места. Мужчина, вытряхнув несчастного пушистика, спокойно сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

В Ухте ищут водителя, который оставил кота на морозе. Видео из паблика "Добрый город".

Спасли мурлыку добрые люди. Сейчас животное находится на предприятии. Кот получил жуткий стресс: он не понимает, почему хозяин решил избавиться от него таким жестоким образом. Волонтеры ищут мужчину, который решился на антигуманный поступок. Они хотят привлечь водителя к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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