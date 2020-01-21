Борьбой ухтинских воспитанников детдома за многомиллионное «приданое» заинтересовались следователи

В Ухте бывшие воспитанники дома-интерната обивают пороги судов, чтобы вернуть миллионы, о которых в 1990-х годах умолчали их опекуны. Следственное управление СК РФ по Коми начало процессуальную проверку по данному факту, сообщила «КП-Коми» пресс-служба ведомства.

Следователи выяснят обстоятельства дела и дадут им правовую оценку. О результатах доследственной проверки сообщат позже.

Напомним, что несколько воспитанников ухтинского дома-интерната сейчас через суды пытаются вернуть положенные им по закону миллионы. В 90-е годы Коми правительство распределило между сиротами невостребованные ваучеры. Опекун несовершеннолетних ухтинцев вложил их в акции крупных компаний, но детям никто об этом не рассказал. Огромные суммы улетучились неизвестном направлении, бывшие воспитанники узнали о них случайно. С помощью исков они пытаются добиться справедливости, но им везде отказывают из-за истечения срока давности.

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