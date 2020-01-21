2020-01-21T14:54:56+03:00
Общество

Роспотребнадзор Коми арестовал 282 партии никотиносодержащей продукции

Предпринимателей оштрафовали за незаконную продажу снюсов на 900 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Роспотребнадзор Коми борется со снюсамиРоспотребнадзор Коми борется со снюсамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Управление Роспотребрадзора Коми продолжает бороться с небезопасной никотиносодержащей продукцией. Так, ведомство изъяло 282 партии так называемых снюсов конфет и порошков с повышенным содержанием никотина.

Управление и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» проводит мониторинг по выявлению подобной продукции в торговых предприятиях и предприятиях общественного питания. Также к мониторингу привлекли правоохранительные органы и общественные организации.

Управление провело 18 внеплановых проверок. Специалисты арестовали 282 партии снюса: из оборота изъяли 2353 единицы товара. Возбуждено 22 административных дела, уже рассмотрели 12 дел. По ним вынесли решения о штрафах: бизнесмены заплатят 900 тысяч рублей.

В Следственное управление СК РФ по Коми направили 18 материалов об обороте опасной для жизни и здоровья продукции для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности, в МВД по Республике Коми – один, в суды три.

Роспотребнадзор просит сообщать о незаконной продаже снюсов на Всероссийскую горячую линию: телефон 8 800 350 64 23 (бесплатно для звонков по территории Российской Федерации). Также можно позвонить на номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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