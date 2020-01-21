В Сыктывкаре собирают деньги для парня с переломом позвоночника
13 декабря сыктывкарец 22-летнего Василий Худяев попал в больницу с переломом позвоночника. Сейчас ему собирают деньги на специальное оборудование.
Как объяснила мама Василия, 13 декабря он вышел из дома и упал на лестнице. Падение с лестницы обернулось очень тяжелой травмой — переломом позвоночника. Юноша в тот же день попал в больницу. Врачи провели одну операцию, впереди у парня ещё две. Медики никаких прогнозов не дают, но мама Василия надеется на лучшее.
Организм молодой, должен бороться, сказала сыктывкарка.
Сейчас семья собирает деньги на недешевую специальную медицинскую кровать и прочее оборудование. Помочь семье финансово можно с помощью перевода на карту мамы (2202 2008 7097 8812, получатель Валентина Николаевна Микушева) или по номеру телефона 89042014495.
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ИСТОЧНИК KP.RU