В Сыктывкаре собирают деньги для парня с переломом позвоночника

13 декабря сыктывкарец 22-летнего Василий Худяев попал в больницу с переломом позвоночника. Сейчас ему собирают деньги на специальное оборудование.

Как объяснила мама Василия, 13 декабря он вышел из дома и упал на лестнице. Падение с лестницы обернулось очень тяжелой травмой — переломом позвоночника. Юноша в тот же день попал в больницу. Врачи провели одну операцию, впереди у парня ещё две. Медики никаких прогнозов не дают, но мама Василия надеется на лучшее.

Организм молодой, должен бороться, сказала сыктывкарка.

Сейчас семья собирает деньги на недешевую специальную медицинскую кровать и прочее оборудование. Помочь семье финансово можно с помощью перевода на карту мамы (2202 2008 7097 8812, получатель Валентина Николаевна Микушева) или по номеру телефона 89042014495.

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