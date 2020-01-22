2020-01-22T09:36:10+03:00
Общество

Петербургский бизнесмен предложил построить в Сыктывкаре частное метро

На днях он послал презентацию своего предложения в правительство Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бизнесмен из Санкт — Петербурга Ринат Бичурин взялся за строительство легкого надземного метро в крупных городах России. Сыктывкар он не стал обходить стороной. Сейчас мужчина ищет инвесторов для воплощения своего проекта. На днях он послал презентацию своего предложения в правительство Коми.

Бичурин планирует возвести за счет частных инвестиций линию метро протяженностью до 10 километров в течение одного года. Шумовое воздействие транспорта будет минимизировано использованием подвижного состава на шинном ходу.

Предприниматель уверен в привлекательности своего инвестпроекта - строительство надземного метро обойдется в 20 раз дешевле, чем подземного. К тому же, реализация проекта может разгрузить дороги и уменьшить количество пробок в городах России.

Напомним, Коми — не первый регион, к правительству которого бизнесмен обращался со своим предложением. Однако пока ни один из 42 городов, упомянутых бизнесменом из Петербурга, взяться за реализацию его проекта не решился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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