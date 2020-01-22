2020-01-22T10:43:04+03:00
Общество

Воркутинец, который бросил сына-диабетика умирать, отделался обязательными работами

Мужчина признал вину в содеянном
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото СУ СК по КомиФото СУ СК по Коми
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В сентябре 2018 года Коми облетела страшная новость о смерти 8-летнего мальчика в Воркуте. Страдающий сахарным диабетом ребенок нуждался в срочной помощи, но пьющий отец не обращал на это внимание. Мальчик умер, а испугавшийся ответственности родитель сложил тело ребенка в сумку и оставил ее в гараже. Спустя больше года расследование громкого дела завершилось. Мужчина признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ.

18 сентября позапрошлого года педагоги и медики детской больницы (ребенок состоял на учете из-за диабета) забили тревогу — мальчик не появлялся ни в школе, ни в медицинском учреждении. Мать ребенка умерла, медики связались с отцом ребенка, который отказался объяснять, что произошло с его сыном. Тогда сотрудники поликлиники обратились в правоохранительные органы.

Правоохранители пришли к 37-летнему отцу ребенка, но он отказался общаться с ними. Тогда оперативники вскрыли дверь и допросили мужчину, который неожиданно признался, что сын умер от болезни. По его словам, находясь в состоянии шока, он положил тело ребенка в сумку и вынес к гаражному комплексу.

В рамках расследования дела был проведен комплекс экспертиз, который пролил свет на причину смерти ребенка. Оказалось, что мальчик умер от острой сердечной недостаточности на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца. Эксперты выяснили, что с 13 по 15 августа у ребенка была рвота и жар, но пьяный отец проигнорировал симптомы, не стал вызывать скорую. В результате ребенок скончался. После смерти сына мужчина получал социальные выплаты на мальчика, которые поступали на его расчетный счет. Всего он присвоил около 21 тысячи рублей.

Мужчина признал вину в том, что оставил ребенка в опасности, и это повлекло смерть ребенка. Он ходатайствовал о поставлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание виде обязательных работ, всего мужчина должен отработать 460 часов. От отбывания наказания фигурант освобожден - суд зачел время его содержания под стражей в течение 2,5 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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