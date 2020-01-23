Сыктывкарец снимает триллер с драками, перестрелками и захватом заложников

Сыктывкарец Петр Музыка снимает триллер-боевик с интригующим названием «Должник». Картину режиссер планирует представить зрителям летом этого года.

27-летний режиссер снимает картину, как и другие свои проекты, на общественных началах. В фильме он выступает и сценаристом, и оператором. Бюджет короткометражного проекта уложился всего в десять тысяч рублей. Уже отснято 60% материала.

Фото со съемок

В центре триллера противостояние семейной пары и мафиозной группировки. Глава семьи задолжал бандитам крупную сумму, за это ему и приходится расплачиваться. Остроту картине придают драки на улице, танцы на шесте в одном из баров города, захват заложников и перестрелка.

Фото со съемок

Актеры, как и в других проектах Петра Музыки, работают на добровольных основах. В картине можно увидеть и известных сыктывкарцев. Например, роль мафиози досталась Алексею Колегову, который возглавлял организацию «Рубеж Севера»* (по решению суда ликвидирована в 2016 году - ред.)

Режиссер обещает необычную развязку. Будет это хеппи-энд или зрителей ждет трагический финал, он не сообщает.

Напомним, что сыктывкарский энтузиаст Петр Музыка недавно закончил работу над художественным фильмом «Вместо меня». Режиссер не потратил ни копейки на его создание. Премьера драмы прошла в конце декабря.

* «Рубеж Севера»— запрещенная в России экстремистская организация.

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