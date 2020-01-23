Хождение по мукам в темном подъезде: в Воркуте инвалид живет в разваливающемся доме

Галине Арнольд из воркутинского поселка Воргашор приходится выживать в собственной квартире. Дом по адресу Юбилейный перекресток, 4 разваливается на глазах: в квартирах холодно, черно-серые стены и одна-две работающие лампочки на подъезд, проводку обрывают наркоманы и бомжи. Женщине приходится терпеть нечеловеческие условия. Она уже не раз просила предоставить ей квартиру в городе, но безрезультатно. «КП-Коми» попыталась разобраться в непростой ситуации.

Ангина серьезно ударила по здоровью Галины Арнольд

Страшно жить

Галине Арнольд 45 лет. В 1994 году она перенесла ангину, которая больно ударила по организму. У женщины начало развиваться осложнение – ревматоидный полиартрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором собственный организм атакует здоровые клетки соединительной и хрящевой ткани. Инвалидность 2 группы Галине дали через четыре года бессрочно.

— Со временем я потеряла зрение на один глаз, суставы ног и рук сильно деформировались. Последние годы я не могу одеваться, готовить себе еду, только самые простые блюда и выходить на улицу без посторонней помощи. Мои родители живут в другом городе. По мере необходимости меня посещает соцработник. В поселке у меня есть две подруги, которые помогают по дому, — рассказывает жительница Воргашора.

Трудностей Галине добавляет не только ее болезнь. Дом, в котором живет женщина, полузаброшенный. В нежилых квартирах бомжи и наркоманы постоянно выбивают двери. В прошлом году они устроили пожар. Благо, тогда Галина уехала из города и избежала всего этого ужаса.

Дом полузаброшенный: в нем почти никто не живет. Фото героини статьи

– Мне жутко и страшно жить в таких условиях. Три года назад наш дом обещали расселить: из-за аварии на теплотрассе в сильный мороз несколько домов остались без отопления и воды, во многих квартирах полопались батареи. Часть домов переселили, а наш так и стоит, – объясняет женщина.

Скорая помощь к Галине едет долго, в Воргашоре нет реанимации и часть больниц закрылась. А женщина нуждается в постоянном наблюдении врачей. Прошлой весной она заболела, и друзья с города забрали Галину к себе.

Ночью поднялась температура и ее на скорой увезли в реанимацию. Врачи едва успели: счет, как они сказали сами, шел на минуты.

Бывает так, что к дому просто не подобраться из-за заметенных снегом путей.

— Недавно вернулась на такси домой и не смогла попасть в подъезд. Была просто стена снега перед домом! Замерзла ужасно, так как была легко одета. А я ведь в ЖЭК звонила два дня подряд, чтобы почистили возле подъезда! – возмущается жительница поселка.

Галина написала множество обращений, прося администрацию переселить ее в квартиру в городе. Она даже отправила письмо президенту Владимиру Путину.

Замкнутый круг закона

Юрист Лиана Ветошкина поясняет, что есть несколько оснований для смены жилья в Воркуте: по программе переселения из районов Крайнего Севера, по программе расселения ветхого и аварийного жилья и если гражданин признан нуждающимся в жилом помещении. Проблема в том, что Галина с 2014 года пытается добиться новой квартиры по всем этим программам, но без толку.

До дома бывает непросто добраться пожарной и скорой. Фото героини статьи

В воркутинской администрации прокомментировали, что претендовать на социальные выплаты по программе переселения с районов Крайнего Севера Галина не может, так как у нее нет необходимого трудового стажа – 15 лет. Ее квартиру специальная комиссия дважды признавала пригодной для проживания.

Галина не может претендовать на другое жилье и как нуждающаяся. Она живет одна в «двушке», а нуждающимися признают людей, чья жилплощадь менее 10 кв. м. Дом не признан аварийным, что автоматически вычеркивает Галину из последней программы.

Выход есть?

Пока что все просьбы Галины о переселении натыкаются на бездушные требования закона. Но председатель Общественной организации «Заложники Крайнего Севера» Владимир Жарук уверен, что разорвать его можно.

– По имеющимся у меня сведениям Галине Арнольд отказали в переселении за пределы Воркуты из-за того, что у неё нет необходимого по закону трудового стажа в 15 лет. Однако при определении права на получение жилищных субсидий инвалидов I и II групп учитывается стаж работы в районах Крайнего Севера и время нахождения на пенсии по инвалидности. Поэтому лучшим для нее выходом вижу обращение к прокурору. Я полагаю, что все законные основания для удовлетворения такого искового заявления имеются. Положительных решений немало, – говорит Владимир Жарук.

При этом он цитирует выдержки из апелляционных определений коллегий Верховного суда Коми.

– «Наступление инвалидности свидетельствует о невозможности продолжения трудовой деятельности по обстоятельствам, не зависящим от гражданина, поэтому требование о наличии полного трудового стажа по существу означало бы отказ от социальной поддержки, что противоречит статьям 7 и 19 Конституции Российской Федерации, смыслу и содержанию Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ», – цитирует Владимир Жарук.

Пока что Галина Арнольд вынуждена жить в разваливающемся доме. Но возможно помощь правозащитников и юристов решит проблему остро нуждающейся в помощи женщине. «КП-Коми» продолжит следить за ситуацией.

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