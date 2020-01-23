2020-01-23T17:23:51+03:00
Общество

Президиум Госсовета Коми одобрил президентские поправки к Конституцию за закрытыми дверями

На заседании присутствовали не все члены Президиума
Дарья ЮДИНА
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Члены Госсовета Коми собрались за закрытыми дверямиЧлены Госсовета Коми собрались за закрытыми дверями
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Вчера члены Президума Госсовета Коми одобрили поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Заседание было внезапным, и присутствовать на нем смогли не все депутаты, передает «Красное Знамя».

Во вторник решение о необходимости срочного обсуждения в первом чтении президентского законопроекта принял Совет Государственной Думы. Эта срочность затронула все регионы.

Днём в среду выяснилось, что Президиум Госсовета Коми собирался, чтобы как можно скорее принять поправки. На собрании отсутствовала спикер Надежда Дорофеева, руководители фракций ЛДПР Галина Нагаева и КПРФ Олег Михайлов. Собирали депутатов в экстренном порядке, из-за внезапности заседания не все на нем смогли присутствовать.

Но члены Президиума смогли все-таки собраться, причём во вполне квалифицированном большинстве. Председательствовал недавно вернувшийся в кресло зампредседателя Госсовета Александр Макаренко.

Заседание никаких сюрпризов не принесло. Восемь из 12 членов президиума, собравшись в 12 часов в закрытом режиме, единогласно одобрили законопроект в первом чтении. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев подчеркнул, что депутаты «голосовали лишь за концепцию поправок». Он напомнил, что после принятия поправок в первом чтении депутаты, в том числе региональные, получат право на внесение собственных поправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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